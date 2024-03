Dorival Jr. protagonizou um momento diferente, esta sexta-feira, ao anunciar os jogadores que vão ser titulares no particular entre Brasil e Inglaterra, deste sábado, em Wembley.

No encontro de estreia como selecionador da «canarinha», este é o onze que vai entrar em campo: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendell (FC Porto), João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.

O selecionador vai, por isso, apresentar três estreantes no onze inicial, mas fala numa equipa «que, com o tempo, vai ser muito confiável».

«Temos de acelerar ao máximo o processo de adaptação dos jovens, espero que a equipa dê uma ótima resposta», disse.

«A Inglaterra tem um trabalho consolidado, que vai encontrando alternativas. Nós temos de encontrar primeiro a confiança e o equilíbrio, mas isso não acontece do dia para a noite. Temos jogadores altamente ofensivos, de grande nível e que jogam em clubes do futebol mundial», frisou ainda o selecionador brasileiro.



Está assim confirmada a titularidade de Wendell para o jogo entre Inglaterra e Brasil, marcado para este sábado, às 19h, em Wembley. Galeno, outro jogador do FC Porto, vai começar no banco de suplentes.