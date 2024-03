De coração na seleção brasileira. Esta seria a súmula do que Galeno disse esta quarta-feira, em conferência de imprensa, quando questionado sobre a eventualidade de optar por Portugal.

«Não vou mudar de opinião, este é um sonho de criança, foi o que conversei com o professor Dorival antes de ser convocado. Vou dar o máximo para representar esta camisola, serei mais um para ajudar e para conquistar pela seleção. O meu pensamento é estar aqui, na seleção brasileira, um sonho que também é da minha família. Podem ter a certeza de que não irei mudar de opinião. Está aqui um grande atleta para ajudar», disse o avançado do FC Porto.

Galeno conta com a companhia de Pepê e Wendell neste estágio da «canarinha». Nesta conferência de imprensa, em Londres, o avançado também deu conta da ambição de, no futuro, regressar ao futebol brasileiro. Antes do FC Porto, Galeno representou o Trindade e o Grêmio Anápolis.

A seleção «canarinha» joga em Wembley diante de Inglaterra no sábado, às 19h. Na terça-feira, o Brasil visita a Espanha, no Santiago Bernabéu, num encontro agendado para as 20h30.