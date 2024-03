Roberto Martínez está muito empolgado com o contributo que os novos jogadores trouxeram para a Seleção Nacional que se prepara para defrontar a Suécia em jogo de preparação para a fase final do Euro2024. O selecionador diz que Diogo Jota, Francisco Conceição e Dany Mota trouxeram uma «nova energia» e uma «fome ao balneário» que podem vir a ser muito importantes nesta fase de preparação.

«Não é fácil chegar à seleção e marcar uma posição, mas gostei muito do equilíbrio, da personalidade forte, mas com muito respeito, e como o grupo se abriu aos novos jogadores. Precisamos de ter os melhores 23, 24 ou 25 para o Europeu. O estágio está a ser perfeito para dar novas valências, a competitividade é máxima e gostei muito da confiança do Jota, do Francisco e do Dany. Têm todos uma figura, uma força interna que é muito positiva para a seleção», começou por enunciar.

No estágio anterior, João Neves só precisou de um dia para conquistar o balneário e as possíveis novas estreias também já estão a marcar pontos.

«Foram só três dias, mas acho que a primeira impressão foi muito boa. Gostei muito do Jota Silva, é um jogador muito versátil, tanto pode jogar como ponta de lança, como na ala esquerda. O Dany [Mota] tem uma capacidade semelhante. O Xico entrou muito bem. Gostei muito do ele fez no Euro de Sub-21. Passou a fazer o mesmo no seu clube a um nível muito alto. O que os jogadores estão a fazer nos clubes, também fazem na seleção e isso é um sinal de maturidade. Os novos jogadores estão a criar uma nova fome no balneário para os dois jogos amigáveis. Isso é muito importante», acrescentou.

Com esta avaliação, é bem provável que os três estreantes tenham a possibilidade de somar os primeiros minutos, seja já contra a Suécia, ou na próxima terça-feira, na Eslovénia. «Ainda não falei com os jogadores sobre a equipa que vai jogar. Acho que conhecem bem o meu processo. O estágio foi de grande comprometimento. Os jogadores mostraram que há uma grande competitividade na seleção. O compromisso é total. Tentaremos que neste estágio ninguém jogue 180 minutos, esse é o plano», destacou ainda.