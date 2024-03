Roberto Martínez desvalorizou as notícias vindas de Espanha sobre João Cancelo, que terá ficado de fora do jogo com o Atlético Madrid devido a um problema cardíaco de um familiar.

Segundo a RAC1, rádio catalã, o departamento médico do Barcelona pretende levar a cabo uma bateria de exames para descartar a possibilidade de se tratar de um problema hereditário.

O selecionador nacional garantiu que a Federação Portuguesa de Futebol está a acompanhar a situação junto do jogador que está convocado para o segundo jogo do estágio da Seleção Nacional, frente à Eslovénia e disse que nesta altura «é preciso ter calma» e avaliar a situação com serenidade.

«Acho que agora precisamos de encarar esse assunto naturalidade., O barulho não é o mais adequado nesta altura. O João Cancelo está na lista para o segundo jogo, estamos a trabalhar essa situação. Estamos a acompanhar os jogadores, com fazemos sempre, não há motivos para alarme», destacou o selecionador, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Suécia.