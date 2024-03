João Palhinha, médio do Fulham, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, na véspera do particular com a Suécia, agendado para a noite desta quinta-feira (19h45), em Guimarães.

«Gyökeres é um excelente jogador, tal como é o Isaak [do Fulham]. Dão maior importância ao Gyökeres, mas são dois jogadores de topo, aos quais devemos estar atentos. Quem jogar amanhã dará o máximo para anular o Gyökeres. Não falei muito com o Gonçalo Inácio sobre o Gyökeres. É uma seleção recheada de talento, não estaríamos a ser corretos se falássemos só do Gyökeres.»

