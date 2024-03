Roberto Martínez já sabe quais vão ser os oito jogadores que vão ser dispensados depois do jogo com a Suécia. O selecionador diz que o plano de estágio foi elaborado para os dois jogos e já está tudo pré-determinado, aconteça o que acontecer no jogo desta quinta-feira no Estádio Dom Afonso Henriques.

Num final de época muito exigente para a maioria dos jogadores da seleção, Roberto Martínez optou por dar descanso a oito dos 31 convocados para o primeiro jogo e vai dispensar outros oito antes do segundo jogo. Está tudo decidido.

«Está tudo tratado. Todas as decisões têm um motivo, uma razão. A informação que temos dos jogadores, dos clubes, o que precisamos de trabalhar, os jogadores que depois ficam na liga portuguesa e os que ficam no estrangeiro. Foi tudo tido em conta, está tudo tratado. Não vamos esperar pelo que vai acontecer no jogo com a Suécia. Está tudo determinado», explicou.

Portugal chegou à fase final do Europeu depois de uma qualificação praticamente imaculada, mas o selecionador prefere não falar em favoritismos. Nesta altura, o mais importante é criar uma equipa competitiva.

«É um eterno debate, mas não falamos de favoritismo. O Europeu é uma questão de detalhes, são só sete jogos. Para nós, como grupo, é preciso trabalhar com muita competitividade, num ambiente saudável, mas competitivo. Isso faz o grupo melhor. Estamos apurados, estes jogos do mês de março são para tomar decisões para a lista final do Europeu. Depois vamos tentarmos alcançar o melhor nível para os primeiros três jogos. Depois da primeira fase fazemos nova avaliação. Há sete seleções candidatas e em relação a Portugal, com o que os jogadores têm feito nos clubes, é normal que as expetativas sejam altas. Os jogadores estão preparados para estar ao máximo nível», destacou ainda.