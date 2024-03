Luiz Felipe Scolari deixou o Atlético Mineiro, equipa do Brasileirão que treinava desde junho do ano passado.

Em comunicado, o emblema de Minas Gerais informou ter chegado a acordo para a rescisão do vínculo do ex-selecionador de Portugal, que suspendeu a reforma a meio de 2023 para treinar a equipa do ex-portista Hulk.

Lucas Gonçalves, até agora adjunto e membro da comissão técnica permanente do Galo, vai assumir o comando técnico de forma interina.

O Atlético Mineiro, refira-se, está na final do Campeonato Mineiro, onde vai defrontar o Cruzeiro.