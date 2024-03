Danilo comentou, esta sexta-feira, as recentes condenações de Dani Alves e Robinho, antigos internacionais brasileiros, por violação.

Na antevisão ao jogo com a Inglaterra, deste sábado, o defesa da Juventus referiu que «os jogadores devem perceber o papel que desempenham na sociedade» e a forma como as ações podem influenciar de forma negativa e positiva as pessoas.

«Entendo que na minha posição, exercendo o papel que exerço, é importante que fale sobre isto. É importante que os jogadores percebam o papel que desempenham na sociedade e a forma como podem influenciar de forma negativa e positiva as pessoas», começou pordizer, em conferência de imprensa.

«Está na hora de refletirmos sobre o nosso papel, que é jogar futebol, representar os clubes e neste caso a seleção do Brasil, mas também ser um exemplo face ao comportamento e forma de lidar com as coisas fora de campo para os mais jovens», explicou Danilo, face à pergunta colocada por um jornalista.

Além disso, o defesa da Juventus concluiu a resposta com uma referência a todas as mulheres que passam por provocações e momentos mais difíceis, ao contrário dos homens.

«Todos nós temos mães, irmãs, filhas, esposas ou namoradas que passam por provocações e pensamentos que nós, enquanto homens, não passamos. Por exemplo, pensarem que roupa vão vestir apenas porque vão ser julgadas ou até por abrirem um suposto precedente para qualquer coisa», concluiu.