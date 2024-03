Com Viktor Gyokeres cada vez mais valorizado no mercado, o Sporting trabalha com o nome de Fotis Ioannidis para reforçar o ataque na próxima temporada e, segundo apurou o Maisfutebol, uma eventual transferência rondaria os 20 milhões de euros.

Os gregos do Panathinaikos, com quem o goleador de 24 anos tem contrato válido até junho de 2027, pedem atualmente 15 milhões de euros fixos e outros cinco milhões de euros por objetivos.

Os leões já iniciariam os primeiros contatos nos bastidores pelo internacional grego, que tem sido alvo de avaliação há meses do departamento de scouting. Também está sendo seguido de perto pelos italianos da Atalanta e espanhóis do Sevilha.

Formado no Levadiakos, também da Grécia, Ioannidis mudou-se para o Panathinaikos em 2020 e já leva 20 golos em 35 jogos oficiais nesta temporada.