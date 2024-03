[Saíste do Sporting no início da época. Como é que vês a temporada em Portugal? Que perspetivas tens para o final do campeonato?]

Tenho estado a acompanhar o Sporting. Claro que vou ter sempre um carinho especial pelo clube, onde me deram tudo e onde fiquei 7 anos.

Acho que têm grandes possibilidades de ganhar o campeonato.

[Era esta a estreia que esperavas pelos sub-21, logo com um golo?]

Sim. Não podia estar mais feliz e agora estamos focado no próximo jogo.

[Este golo dá também alento para o que resto da época, ao serviço do Everton?]

Neste momento, estou focado na seleção e não estou muito a pensar no clube.

[A seleção só melhorou nos minutos finais. O que faltou antes?]

Sinceramente, acho que, na primeira parte, estivemos por cima, mas na segunda, entrámos muito melhor e foi uma diferença mais notória.

[E o jogo de terça-feira? Como vai ser?]

A Croácia é uma grande seleção, mas nós também temos qualidade e não tememos ninguém. Acho que vai ser um jogo bem disputado e estamos confiantes.

[Como é que foi a integração neste escalão nesta primeira chamada aos sub-21?]

Fui muito bem recebido. Já conhecia grande parte dos colegas: alguns jogaram comigo; outros foram meus adversários. O staff, os roupeiros, toda a gente me recebeu muito bem.