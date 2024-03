Com um bis de Edon Zhegrova, o Lille venceu na receção ao Lens (2-1) e subiu, à condição, ao pódio da liga francesa.

A equipa de Paulo Fonseca adiantou-se logo aos nove minutos, através de um remate colocado do extremo internacional pelo Kosovo.

O segundo golo apareceu na segunda parte, em cima da hora de jogo. Depois de uma defesa incompleta de Brice Samba, Zhegrova dilatou a vantagem.

Aos 78 minutos, Elye Wahi, que tinha entrado no decorrer da partida, reduziu.

No Lille, Tiago Santos foi titular, mas houve outro internacional sub-21 português em campo: David Pereira da Costa cumpriu os 90 minutos.

Com este resultado, a equipa de Paulo Fonseca sobe ao terceiro lugar, com os mesmos 46 pontos do Mónaco, que ainda vai entrar em ação nesta 27.ª jornada. Já o Brest, continua em sexto, com 42, mas pode ser apanhado nesta ronda pelo Marselha, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, assim como pelo Rennes.

Resultados e classificação da liga francesa

