O Lille, de Paulo Fonseca, somou o segundo empate consecutivo na liga francesa, desta feita na visita ao Brest (1-1), na 26.ª jornada.

Tiago Santos foi titular na lateral-direita dos visitantes, enquanto o luso-francês Mathias Pereira Lage começou de início nos anfitriões.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Jonathan David adiantou o Lille aos 67 minutos, mas Martin Satriano empatou aos 80.

A classificação da liga francesa

Com este resultado, a equipa de Paulo Fonseca mantém-se no quarto posto, com 43 pontos, mas pode ver o Mónaco fugir na tabela, dependendo do resultado diante do Lorient. Os monegascos são terceiros, com 45 pontos, e até podem ascender ao segundo posto, onde por esta altura está o Brest, com 47.