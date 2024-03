A Juventus praticamente já disse adeus ao título de campeão italiano e este domingo alargou para três a série de jogos consecutivos sem vencer, ao empatar a zero na receção ao Génova, na 29.ª jornada.

O avançado português Vitinha foi titular e cumpriu os 90 minutos pelos visitantes, enquanto Tiago Djaló não saiu do banco da formação de Turim. O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Dusan Vlahovic, que viu dois cartões amarelos em tempo de descontos, ambos por protestos.

Classificação da liga italiana

Este empate mantém a Juventus no terceiro lugar, agora com 59 pontos, os mesmos do Milan, que é segundo e ainda vai defrontar o Verona, na expectativa de alargar a vantagem sobre os «bianconeri». Já o Génova, é 12.º colocado, com 34 pontos.