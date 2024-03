A Lazio voltou hoje às vitórias, na visita ao Frosinone (3-2), na 29.ª jornada da Liga italiana de futebol, e reentrou na luta pelas competições europeias na primeira partida após a saída do treinador Maurizio Sarri.

Depois da saída de Sarri, substituído pelo antigo adjunto Giovanni Martusciello, a equipa ‘laziale’ ainda teve de suar para vencer no reduto do 18.º e antepenúltimo classificado, em zona de descida.

O espanhol Lirola adiantou a equipa da casa aos 13 minutos, com Zaccagni a empatar, aos 38, antes da entrada em campo do argentino Taty Castellanos, aos 56, para decidir, com um ‘bis’ aos 56 e aos 62.

O marroquino Cheddira ainda deixou o jogo indeciso até final, marcando o 3-2 aos 70, mas a equipa da capital venceria mesmo após três derrotas seguidas, seguindo no nono lugar com 43 pontos, a quatro dos lugares de acesso às competições europeias.

Antes, Dany Mota foi titular na vitória do Monza em casa ante o Cagliari, por 1-0, no quarto triunfo nos últimos cinco jogos na Serie A para os 10.º posicionados, enquanto o Torino venceu em casa da Udinese, que teve João Ferreira como titular na defesa (2-0).

Em Salerno, o 13.º Lecce venceu em casa da lanterna-vermelha Salernitana, com apenas duas vitórias em 29 jornadas e praticamente condenada à descida.

No domingo, o jogo grande da 29.ª ronda opõe o líder Inter de Milão ao campeão Nápoles.