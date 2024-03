A Lazio vive momentos conturbados, com quatro derrotas consecutivas, que resultaram na saída do treinador Maurizio Sarri. A instabilidade chegou também ao capitão de equipa, Ciro Immobile que denunciou que foi sido agredido, esta sexta-feira, à porta da escola do filho de quatro anos.

«Ciro Immobile, a sua esposa Jéssica e o seu filho Mattia, de 4 anos, foram agredidos verbal e fisicamente por um grupo de pessoas em frente à escola do seu filho», lê-se na nota da assessoria de imprensa do jogador.

Immobile criticou ainda «a incitação ao ódio levada a cabo e apoiada por alguns meios de comunicação social» e revelou que vai avançar com ações legais.

A Lazio também já emitiu um comunicado, onde expressa «total solidariedade ao capitão Ciro Immobile e à sua família pelos ataques perturbadores e inaceitáveis ​​sofridos nos últimos dias», além de condenar «qualquer ato de violência verbal ou física».