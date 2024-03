Maurizio Sarri demitiu-se do comando técnico da Lazio, informou o clube esta quarta-feira.



Em comunicado, o conjunto «laziale» informa que o técnico de 65 anos pediu para sair e que a equipa será orientada temporariamente por Giovanni Martusciello, até então adjunto.



Desde que chegou a Roma, Sarri conduziu a Lazio a um quinto lugar em 2021/22 e a um segundo lugar na época passada. No entanto, a equipa romana baixou de rendimento na atual temporada e ocupa o 9.º lugar da Serie A (está também presente nas meias-finais da Taça).



A derrota caseira frente à Udinese ditou o fim de ciclo do experiente treinador que se despede da Lazio com 65 vitórias em 137 jogos.