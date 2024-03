Os adeptos do Brighton não se deixaram ficar e responderam à provocação dos adeptos da Roma na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

No Olímpico, adeptos dos «giallorossi» mostraram uma faixa com uma tirada contra a Rainha Isabel II: «A rainha fazia b****** [n.d.r. sexo oral]», lia-se na tarja dos italianos.

Ora, no jogo da segunda mão, os adeptos ingleses responderam com uma provocação ainda maior e juntaram a lenda do adversário a uma polémica da gastronomia italiana: «Totti adora ananás na pizza», lia-se.

O que é certo é que os italianos riram-se por último, pois, apesar da derrota por 1-0 em Inglaterra, seguiram em frente, fruto da vantagem de quatro golos da primeira mão.