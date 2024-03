O Monza, de Dany Mota, venceu este sábado na receção ao Cagliari (1-0), em jogo da 29.ª jornada da Serie A.

Daniel Maldini, aos 42 minutos, fez o único golo do encontro.

Já a Udinese, com João Ferreira no onze titular, perdeu em casa frente ao Torino, por 2-0.

Duvan Zapata, aos dez minutos, fez o 1-0, e Nikola Vlasic fez o 2-0 final.

Com estes resultados, o Monza está no nono lugar do campeonato italiano, com 42 pontos, mais um do que precisamente o Torino, que tem 41. A Udinese é 13.ª, com 27 pontos, ao passo que o Cagliari está em 15.º, com 26 pontos.