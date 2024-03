O Aves SAD empatou este sábado (1-1) na deslocação a Oliveira de Azeméis, para defrontar a Oliveirense, em jogo da 26ª jornada da II Liga. Foi um empate que impediu a formação de Jorge Costa de se isolar no primeiro lugar à condição.

No Estádio Carlos Osório, Michel Lima deu vantagem à Oliveirense, aos 45 minutos, com um grande golo: rematou à entrada da área e levou a bola a entrar no ângulo da baliza de Simão Bertelli. O inevitável Nenê fez o empate aos 86 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Com o empate, O AVS mantém-se no segundo lugar da II Liga, com 56 pontos, agora em igualdade com o líder Santa Clara, que tem um jogo a meno (recebe o Nacional, terceiro classificado, com 48 pontos). Já a Oliveirense sobe provisoriamente ao 15.º lugar, com 24 pontos.