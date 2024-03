Não podia ter começado de forma mais animada, a 26ª jornada da Liga Francesa. O Lyon, com Anthony Lopes a titular, foi a casa do Toulouse vencer por 3-2, num jogo que teve emoção do início ao fim.

Os visitantes entraram melhor no jogo e à passagem da meia-hora chegaram à vantagem, através de Alexandre Lacazette. Este foi o resultado com que terminou a primeira parte, mas o segundo tempo escondeu duas reviravoltas.

Aos 53 minutos, o Toulouse fez o golo do empate, por intermédio de Thijs Dallinga e seis minutos depois, através da marca dos onze metros, foi a vez do capitão Vincent Sierro levar à loucura os adeptos presentes no «Stadium Municipal».

Só que o Lyon não baixou os braços e o verdadeiro golpe de teatro acabou por ser dado já em cima dos dez minutos finais. Rayan Cherki foi o primeiro ator a entrar em cena, com um pontapé rasteiro, sem hipóteses para o guarda-redes do Toulouse. O mesmo Cherki que aos 81 minutos partilhou o palco com Jake O'Brien e na sequência de um pontapé de canto, o central irlandês teve o papel principal e finalizou para o 3-2 final.

Esta foi a segunda vitória consecutiva para o Lyon, décimo classificado do campeonato e que tem agora mais cinco pontos que o Toulouse, equipa eliminada pelo Benfica, no «play-off» de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa.