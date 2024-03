O Lille de Paulo Fonseca selou, na noite desta quinta-feira, a qualificação para os «quartos» da Liga Conferência, às custas do Sturm Graz. Depois do triunfo fora de portas, por 0-4, os «lobos» entraram em campo determinados a esclarecer qualquer dúvida que restasse na eliminatória. Por isso, aos 43m, o jovem lateral Tiago Santos – o único português titular entre os anfitriões – inaugurou o marcador. Foi a estreia a marcar do lateral ex-Estoril, de 21 anos.

Na resposta, os austríacos empataram, por Biereth, aos 45+2m.

Apesar do emocionante final de primeiro tempo, a história da eliminatória estava narrada, pelo que, com naturalidade, o Lille confirmou a qualificação para a próxima eliminatória. O médio Angel Gomes, ex-Boavista, disputou toda a segunda parte. Por sua vez, Ivan Cavaleiro não saiu do banco.

Villa atropela Ajax

De quatro em quatro, o Aston Villa voltou a golear o Ajax, desta feita em Inglaterra. O quarto classificado da Premier League repetiu o resultado da primeira mão. Sem poupanças, Unai Emery viu os seus pupilos asfixiarem o quinto classificado da Eredevise.

O marcador foi inaugurado por Watkins, assistido por Douglas Luiz, aos 25m. Já na segunda parte, o jamaicano Leon Bailey dobrou a vantagem. A assistência, uma vez mais, pertenceu a Douglas Luiz. Estavam decorridos 60m. Se a noite parecia não poder piorar para o conjunto de Amesterdão, eis que Mannsverk viu o segundo amarelo, aos 66m.

Apático e alienado, o Ajax encaixou mais dois golos, desta feita assinados por Duran e Moussa Diaby, aos 75 e 81m. Cinquenta por cento de eficácia em remates à baliza para os comandados de Unai Emery.

Quanto à turma de Schip, resta competir por uma posição em zona «Champions» no campeonato. Entre os neerlandeses, o avançado português Carlos Forbs ficou no banco.

Reviravolta em cimeira de noruegueses

O Club Brugge está também nos «quartos» da Liga Conferência, depois de recuperar da derrota há uma semana, aquando da visita ao Molde (2-1). No reencontro entre os treinadores noruegueses Ronny Deila e Erling Moe, o primeiro viu os seus pupilos inaugurarem o marcador em cima do intervalo, aos 45+1m, pelo dinamarquês Skov Olsen. O avançado, de 24 anos, tomou gosto ao pé e, aos 48m, bisou.

Numa partida de sentido único, Skov Olsen foi rendido aos 67m por Michal Skora, que não perdeu tempo para brilhar. Três minutos volvidos, o avançado polaco sentenciou a eliminatória, assinando o 3-0.

Nota para o facto de o Molde convocar 17 jogadores noruegueses e um dinamarquês. O único estrangeiro, o central Anders Hagelskjaer, foi titular.

Ora, contas feitas, o Club Brugge junta-se a Aston Villa, Lille, Olympiakos, PAOK, Fiorentina, Plzen e Fenerbahçe nos quartos de final da Liga Conferência.