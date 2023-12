O Luton Town antecipou o natal e deu uma prenda aos adeptos na receção ao Newcastle (1-0), em encontro da 18.ª jornada da Premier League. Na tarde deste sábado, os “hatters” – de “hat”, ou seja, chapéu – contaram com a eficácia de Andros Townsend, à passagem do minuto 24. Na sequência de um canto, o inglês, de 32 anos, foi esquecido ao segundo poste e cabeceou para a baliza dos “magpies”.

No momento de celebrar, Townsend dedicou o golo ao capitão do Luton, Tom Lockyer, que esta semana recebeu alta hospitalar, depois de ser implantado um desfibrilador. Importa lembrar que, há uma semana, o galês caiu inanimado durante a partida com o Bournemouth, consequência de uma paragem cardiorrespiratória.

For you, Locks 🧡 pic.twitter.com/k67d3ld3zO — Luton Town FC (@LutonTown) December 23, 2023

Esta tarde, o estádio Kenilworth Road encheu-se de homenagens ao capitão da equipa, ora vindas de todos os adeptos, ora provenientes de camisolas envergadas pelos jogadores do Luton durante o aquecimento.

Always with us. 🧡 pic.twitter.com/HEBpo9ND1E — Luton Town FC (@LutonTown) December 23, 2023

O domínio na primeira parte valeu o triunfo ao Luton Town, que, assim, estaciona na 17.ª posição, com 12 pontos. Ainda que permaneça em zona de despromoção, os “hatters” têm a partida com o Bournemouth por repetir. Logo acima do Luton está o Nottingham, agora treinador por Nuno Espírito Santo, com 15 pontos.

O Kenilworth Road continua a ser um terreno difícil de visitar na Premier League.

Por sua vez, o Newcastle encaixa a terceira derrota nos últimos cinco jogos para a Liga, permanecendo no 7.º lugar, com 29 pontos.