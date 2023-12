Claudio Echeverri, grande promessa do futebol argentino, revelou que não vai renovar contrato com o River Plate. O jogador, de apenas 17 anos, já foi associado a vários clubes europeus, incluindo o Benfica, e termina ligação à equipa argentina em dezembro de 2024.

«Não, não vou renovar. O meu agente falou com o presidente. Disseram-se muitas coisas, incluindo que eu não atendia o telefone, mas estive sempre contactável.»

Echeverri estreou-se a titular no River Plate no jogo frente ao Rosario Central, que valeu a conquista do Troféu de Campeões aos Millonarios. Esta temporada soma uma assistência em cinco encontros pela equipa argentina.