O River Plate fechou o ano com a conquista do Trofeo de Campeones, mais um título para o vasto palmarés do clube de Buenos Aires.

Os ‘Milionários’ venceram a Taça, mas perderam um jogador histórico: aos 37 anos, e em final de contrato, Enzo Pérez despediu-se do clube. Uma despedida emocionada.

«Aos adeptos digo que vou sentir a falta de cada ovação, do carinho e do respeito que me deram todos os dias. Não tenham dúvidas de que vou sentir imensa falta», afirmou, em lágrimas, depois da partida com o Rosario Central.

O médio argentino afirmou ainda que jogar no River Plate foi o concretizar de um sonho de criança.

«Passam-me muitas coisas pela cabeça porque hoje termina uma etapa de amor com a qual sonhei desde menino. Desde a infância que sonhava jogar com esta camisola, com este clube. Estarei grato a estas pessoas toda a minha vida», assegurou.

Enzo Pérez não quis responder a perguntas, apesar de fazer estas emocionadas declarações na sala de imprensa.

«Sei que terão muitas perguntas para me fazer, mas não é ainda o momento. Porquê? Porque quero ir com estas lindas recordações, com a tranquilidade por ter deixado tudo», explicou.

Enzo Pérez começou a carreira no Godoy Cruz e passou pelo Estudiantes antes de chegar ao Benfica. Foi depois para o Valencia e só em 2017 concretizou o sonho de jogar no River Plate.

Com o clube venceu uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois títulos de campeão argentino, duas Taças da Argentina, duas Supertaças da Argentina e ainda, por fim, este Trofeo de Campeones.

