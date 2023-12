Entrevistado na antecâmara do Troféu dos Campeões da Argentina – ou seja, a Supertaça argentina, que é disputada esta madrugada entre Rosário Central e River Plate – o médio Giovani Lo Celso comentou o possível regresso de Di María ao Rosário.

«Eu gostaria. Seria um sonho para todos os adeptos e também para ele. Sabemos que não é fácil, não é simples. Falamos de um jogador que deixou uma marca indelével na Europa. Espero que possa ser tão bom para ele quanto para todos os adeptos. Também seria algo incrível para o futebol argentino, porque imaginamos que onde quer que eles vão receberão uma ovação», disse o argentino, que atua no Tottenham, em declarações à Sportscenter.

Lo Celso, de 27 anos, é internacional argentino, cresceu para o futebol no Rosário Central e partilhou balneário com Di María no PSG.