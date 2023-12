Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa após triunfo sobre o Nacional (1-3), que selou a presença dos minhotos na final-four da Taça da Liga.

«Era importantíssimo ter uma entrada com grande atitude. Ou seja, controlarmos o jogo, sermos dominadores, fazermos golo, para tornarmos o jogo mais confortável. Sabíamos da dificuldade que teríamos, uma vez que o Nacional é uma boa equipa. Estou satisfeito com o resultado, mais satisfeito ainda por estarmos na ‘final-four'. Era um objetivo que perseguíamos.»

[Os jogadores cumpriram o plano de jogo?] «Tendo em conta o objetivo, cumprimos plenamente o que estava determinado. Tivemos uma primeira parte bem conseguida, tentámos fazer com que o Nacional não reentrasse no jogo. Na segunda parte fomos mais lentos e permitimos o golo do Nacional. É uma boa equipa, que está a fazer um bom campeonato, e deu tudo para fazer um bom resultado. Mas foi uma vitória justíssima e por isso estou satisfeito com o que fizemos.»