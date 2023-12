O Sp. Braga garantiu, esta sexta-feira, a qualificação para a final four da Taça da Liga, com a vitória por 3-1 na visita ao Nacional, em jogo da terceira jornada do grupo A.

No Estádio da Madeira, os golos de João Moutinho (16m, penálti), Sikou Niakaté (31m) e Ricardo Horta (44m) construíram o triunfo dos minhotos. Na segunda parte, José Gomes (62m) fez o golo do Nacional.

A equipa treinada por Artur Jorge termina o grupo com quatro pontos e um saldo de 4-2 em golos, que lhe permite superar o Casa Pia, que fez quatro pontos e um saldo de 3-2 em golos, acabando assim eliminado, no segundo lugar. O Nacional despede-se da fase de grupos sem pontos.

Nas meias-finais, o Sp. Braga vai defrontar Sporting ou Tondela, que decidem o primeiro lugar do grupo C a partir das 18 horas de sábado. Ao Sporting basta o empate (e até pode perder por um golo), enquanto o Tondela está obrigado a vencer por dois golos de diferença.