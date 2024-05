O Al Nassr de Luís castro, Otávio e Cristiano Ronaldo marcou encontro com o Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves na final da Taça da Arábia Saudita, depois de, esta quarta-feira, ultrapassar o Al Khaleej de Pedro Emanuel com uma vitória tranquila, por 3-1, na segunda meia-final da competição. Cristiano Ronaldo marcou mais dois golos e só não fez um hat-trick porque, pelo meio, ofereceu um penálti a Sadio Mané.

Quatro dias depois dos dois emblemas se terem defrontado no campeonato, com triunfo do Al Nassr por 1-0, com um golo solitário de Laporte, Luís Castro voltou a ganhar novo duelo a Pedro Emanuel, desta vez de forma bem mais tranquila.

Com cinco portugueses em campo, o jogo começou com um ritmo baixo, com o Al Khaleej a procurar manter a posse de bola, mas longe da baliza de Ospina, mas, aos poucos, o Al Nassr foi crescendo, de forma sustentada, no jogo, impondo a sua superioridade e empurrando o adversário para trás. A equipa de Pedro Emanuel, com três portugueses na ala esquerda (Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins), ia procurando sair em transições rápidas, mas a verdade é que era o Al Nassr que jogava cada vez mais perto da baliza de Sehic.

Uma pressão em crescendo que acabou por ditar erros tremendos da parte do Al Khaleej, como é bom exemplo, o lance do primeiro golo, aos 17 minutos. A equipa de Pedro Emanuel procurava sair a jogar, trocando a bola entre os guarda-redes e os centrais, mas acabou por perder a bola e Cristiano Ronaldo, oportuníssimo, recuperou a bola numa das quinas da área e rematou à meia-volta, sem olhar, mas com a certeza de que o guarda-redes do Al Khaleej estava fora do enquadramento. Um grande golo do internacional português, o 43.º da temporada, a abrir o marcador.

O Al Khaleej perdeu o equilíbrio que chegou a exibir nos primeiros minutos e o Al Nassr teve um festival de oportunidades para aumentar a vantagem. Sadio Mané esteve muito perto de fazer o 2-0, tal como Al Ghannam, depois de uma assistência de calcanhar de Cristiano Ronaldo. Já perto do intervalo, aos 37 minutos, na sequência de um remate de Otávio, a bola foi ao braço de Ivo Rodrigues e o árbitro apontou de imediato para a marca de penálti. Uma boa oportunidade para Ronaldo bisar no jogo, mas o português passou a vez a Sadio Mané que atirou a contar desde a marca dos onze metros.

O Al Nassr chegava, assim, ao intervalo, já com um pé na final, diante de um adversário que não fez um único remate enquadrado nos primeiros 45 minutos.

Pedro Emanuel procurou ainda agitar o jogo, com duas alterações, logo a abrir a segunda parte [saiu Fábio Martins], com o Al Khaleej a procurar introduzir uma nova dinâmica, com um ritmo mais intenso, mas rapidamente o Al Nassr voltou a assumir as rédeas do jogo e foi já com naturalidade que chegou ao terceiro golo. Cruzamento de Al Ghannam da direita, Aiman Yahya desviou junto primeiro poste e Cristiano Ronaldo apareceu junto ao segundo a finalizar. Sehic ainda defendeu o primeiro remate do português, mas já não conseguiu suster a recarga.

Estava tudo decidido nesta altura, até porque, logo a seguir, a equipa de Pedro Emanuel, que esgotou as substituições, perdeu Al Khabrani, na sequência de um choque com Ronaldo, e ficou reduzido a dez. Mesmo assim, o Khaleej ainda reduziu a diferença, com um golo de Al Terais, aos 83 minutos, e ainda chegou a assustar com um segundo golo que acabou por ser anulado por fora de jogo, mas o Al Nassr, também com um golo anulado, também teve novas oportunidades para voltar a marcar.

Fica, assim, marcado mais um duelo entre Luís Castro e Jorge Jesus, com um título em perspetiva, na final que está marcada para 31 de maio.