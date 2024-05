O campeonato está bem encaminhada, e a final da Taça da Arábia Saudita, apesar do sofrimento, também já está garantida para o Al Hilal.

A equipa de Jorge Jesus conseguiu esse apuramento, de resto, após vencer na meia-final o Al Ittihad, num jogo em que esteve reduzida a dez unidades durante mais de uma parte.

Ora, no final do encontro, o treinador português protagonizou um momento imperdível com Malcom, jogador brasileiro do Al Hilal, e que foi divulgado nas redes sociais do clube.

«Mexi nisto, mudei logo esta m**** toda», começou por dizer, perante os risos do futebolista.

«Ah pois foi! Já não nos massacraram mais. E marcaram o golo quando a gente estava na melhor altura», acrescentou.

