Vítor Pereira foi eleito o melhor treinador do mês do campeonato saudita em abril.

O técnico português do Al Shabab quebrou, assim, o ciclo de Jorge Jesus, que tinha vencido as cinco distinções anteriores.

🙅‍♂️ Undefeated in the month of April



Vitor Pereira wins the award for Coach of the Month#yallaRSL pic.twitter.com/vJBsEpCmAn