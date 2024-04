O Al Shabab alcançou a segunda vitória seguida no campeonato após bater o Al Ittihad (1-3), numa partida da 29.ª jornada da Liga saudita.



Depois de um nulo ao intervalo, o conjunto orientado por Vítor Pereira abriu o marcador aso 48 minutos por Diallo a passe de Carrasco. Volvidos dez minutos, a equipa de Marcelo Gallardo, que teve Jota em campo toda a partida, igualou a contenda por Hamdallah.



A oito minutos do final, o Al Shabab voltou a passar para a frente do marcador por intermédio de Carlos Júnior, ex-avançado do Santa Clara. Aos 90+10(!), Al Juwayr fixou o resultado final e confirmou o triunfo da equipa de Vítor Pereira que chegou aos 38 pontos e igualou o Damac no oitavo lugar enquanto o Al Ittihad é quinto com 50 pontos.