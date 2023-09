A Roma voltou a marcar passo na Serie A. Os giallorossi empataram a uma bola com o Torino e continuam com apenas uma vitória em cinco jogos. No final da partida, José Mourinho criticou o relvado do estádio Olímpico de Turim.



«Por que razão não ganhámos? Concedemos um golo de bola parada. É difícil jogar contra o Torino, é uma equipa muito física. Fizemos um bom jogo, não é fácil defrontar este tipo de oponentes. Depois houve a questão do relvado. O relvado do Olímpico de Roma parece uma 'passerelle' comparado a isto. Juro que não volto a criticar o nosso relvado», começou por dizer à DAZN.



O «Special One» lamentou a ausência de alguns jogadores e o resultado apesar de se ter mostrado satisfeito com a prestação da Roma.



«Temos jogadores como o Paredes que até há umas semanas não tinha mais do que 15 minutos de jogo. O N'Dicka e o Kristensen chegaram este ano, mas tiveram uma prestação positiva. Foi um bom jogo, mas obviamente temos de melhorar. Podemos sempre fazer melhor. Foi um jogo difícil para ambos. A sensação que tenho é que perdemos dois pontos. Normalmente é assim quando sofres um golo de bola parada. Mas o Torino é um bom adversário, esteve a semana toda a preparar este encontro. Estou triste pelo resultado, não estou triste com os jogadores», referiu.



Ao fim de cinco jornadas, a Roma está em 13.º lugar a dez pontos do líder Inter de Milão.