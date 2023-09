A Arábia Saudita está mesmo determinada em subir o nível do seu futebol. Depois de contratar treinadores e jogadores, incluindo algumas das maiores estrelas do mundo, chegou a vez de se virar para os dirigentes.

O Al Nassr anunciou a contratação de Guido Fienga para o lugar de CEO do clube.

Trata-se de um dirigente italiano que esteve ao serviço da Roma entre 2013 e 2021, tendo chegado a trabalhar com José Mourinho e Tiago Pinto.



A contratação foi anunciada nas redes sociais. O clube justifica a escolha com o facto de Fienga ser «um nome proeminente no futebol europeu, trabalhando com ligas e federações de topo».

A chegada do italiano insere-se na estratégia de «atrair profissionais altamente qualificados e especialistas que possam desenvolver as capacidades do clube, de acordo com os avanços de desporto saudita».

Fienga não é o primeiro dirigente a chegar ao futebol da Arábia Saudita. O Al-Ittihad, atual campeão do país e que é orientado por Nuno Espírito Santo, também contratou Domingos Soares de Oliveira, que trabalhou no Benfica durante anos.