O Al-Nassr bateu o Al-Khaleej, para se manter na perseguição ao Al-Hilal, na luta pelo título.

Os portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio foram titulares e voltaram a ser influentes, em especial o capitão CR7 com mais um golo e uma assistência. E Luís Castro levou a melhor sobre Pedro Emanuel.

Ambos tiveram este sábado dois espetadores especiais: dois adeptos do FC Porto (devidamente equipados com camisolas do clube) que viajaram até à Arábia Saudita para ver os internacionais portugueses e pedir uma camisola a Otávio. Falta saber se a conseguiram.