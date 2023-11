Para aqueles que pensavam que nunca mais iriam ver um clássico “Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi” têm, em fevereiro de 2024, a oportunidade de assistirem a uma possível «The Last Dance» (a última dança, em português) entre os dois craques que têm vindo a marcar os últimos 20 anos do futebol a nível mundial.

A Riyadh Season anunciou a criação de um torneio particular, o Riyadh Season Cup 2024, entre o Inter Miami CF de Lionel Messi, o Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio e o Al-Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves, que irá realizar-se na capital saudita, Riade.

Ainda não há datas oficiais para a realização dos encontros. Sabe-se apenas que se irão realizar em fevereiro de 2024, no estádio Kingdom Arena, sendo que serão jogados num formato de liga.