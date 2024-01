Nuno Santos já está em Londres para Gala The Best. O Sporting publicou, este domingo, um vídeo nas redes sociais, onde é possível ver os bastidores da viagem do jogador leonino rumo a Inglaterra.

De recordar que o ala dos leões é um dos três finalistas ao Prémio Puskas, que elege o melhor golo do ano, depois de ter marcado de letra ao Boavista, em março de 2023. Enciso, do Brighton, e Guilherme Madruga, do Botafogo FC-SP, são os outros finalistas. O vencedor vai ser conhecido esta segunda-feira, às 19h30.