Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Sturm Graz (3-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga Europa:

Nuno Santos é um dos candidatos ao prémio Puskas. Tenciona acompanhá-lo à gala do The Best?

- Acho que vamos estar todos ansiosos para ver o fato do Nuno Santos. Isso já é um bónus para todos nós. Acho que ele tem boas hipóteses para ganhar, merece e vamos estar todos a torcer por ele. Obviamente que quase que não vou às minhas galas, quando sou convidado, quanto mais a dos outros.

João Pinheiro e Hugo Miguel na jarra? Acha que o Conselho de Arbitragem tirou as devidas consequências dos erros em Guimarães?

- Não vou estar a comentar isso, muito menos antes do clássico. As coisas são como são. O Conselho de Arbitragem faz a sua gestão e gere os seus ativos como quer. Nós preparamos a nossa equipa.