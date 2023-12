Momento: Gyökeres abre caminho e sai

40 minutos no Estádio de Alvalade e o jogo já estava congestionado há mais de trinta, com os austríacos a conseguirem paralisar por completo o jogo dos leões, quando Nuno Santos, lançou Matheus Reis para o interior da área e o brasileiro cruzou para a finalização fácil de Gyökeres. O sueco, já mascarado, cumpriu o seu trabalho e já não voltou para a segunda parte, mas este golo mudou definitivamente o jogo.

Figura: Gonçalo Inácio salta do banco e bisa

Assistiu à primeira parte desde o banco, entrou apenas depois do intervalo, mas subiu à área, em dois pontapés de canto, e marcou dois golos, acabando definitivamente com todas as dúvidas. No primeiro, sobre a direita, cabeceou junto ao primeiro poste, com a bola a sofrer um desvio num defesa antes de entrar. No segundo, estava no coração da área, no sítio certo, para a recarga a uma primeira cabeçada de Coates que tinha sido devolvida pelo poste.

Outros destaques:

Daniel Bragança

Voltou a ser titular depois de mais uma paragem imposta por uma nova lesão, mas foi visível que não está no seu melhor momento. Na primeira parte sentiu muitas dificuldades para gerir o meio-campo com Hjulmand, numa altura em que o Sturm Graz, com um bloco bem subido, tinha muita gente na zona de atuação do médio. Perdeu muitas bolas, falhou muitos passes, mas a verdade é que foi melhorando a sua prestação e jogou mesmo os 90 minutos.

Morita

Tal como Gonçalo Inácio, o japonês também entrou muito bem na segunda parte, proporcionando uma nova mobilidade à equipa, que Hjulmand não tinha conseguido dar. A jogar no corredor central, Morita apareceu muitas vezes na área, a combinar com Paulinho e Edwards. Teve uma oportunidade para marcar, falhou, mas marcou certamente pontos para o clássico que aí vem.

Trincão

Teve um daqueles lances que ficam na retina, em que pegou na bola, deixou dois adversários pelo caminho, invadiu a área, mas o remate saiu-lhe prensado, para as mãos do guarda-redes austríaco. De resto, não foi um bom jogo do jovem extremo que raramente conseguiu acelerar sobre o corredor. Jogou os 90 minutos e acabou por melhorar, como toda a equipa, na segunda parte.