Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Sturm Graz (3-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga Europa:

Na segunda-feira vamos ter três equipas portuguesas no sorteio dos play-off da Liga Europa, é possível uma final portuguesa na Liga Europa este ano?

- É sempre especial, já houve uma há uns tempos, do FC Porto com o Sp. Braga. Eu era jogador do Benfica e perdemos na meia-final. Vão-nos sair equipas da Liga dos Campeões, mas já provamos em Portugal que podemos ombrear com essa equipas. Temos de ver o momento, poderá acontecer. Apesar de todos em Portugal olharmos para estas equipas, Benfica, Braga e Sporting, com potencial para chegar a essas finais, mas não são os principais candidatos.

Próximo adversário vem da Liga dos Campeões, alguma preferência?

- Já não digo nada. O ano passado soubemos do Arsenal já no avião, o Hugo Viana foi o único que ficou contente. Nunca sabemos qual o jogo que pode mudar a nossa época. O jogo com o Arsenal foi um dos poucos momentos da última época em que nos deixou orgulhosos, às vezes pensamos que é um azar e torna-se numa bênção. Não quero nenhum, não prefiro nenhum. Seremos capazes de vencer qualquer uma dessas equipas num bom dia e se estivermos bem no campeonato, isso ajuda muito.

Sporting mudou a forma de sair a jogar na segunda parte? Deu para a equipa descansar para o clássico?

- Não diria descansar. Conseguimos balizar e jogarem todos. Preparamos todos para o que aí vem. A forma de sair é uma evolução da equipa em que podemos mudar a meio do jogo e dificultar a pressão e as marcações do adversário. É a evolução normal e pequeno pormenor da nossa forma de jogar.

Jogo ideal para preparar o clássico com o FC Porto?

- O jogo de segunda-feira é completamente diferente, um adversário diferente, um treinador diferente. Este jogo ajuda, deixa os adeptos mais confiantes e, como já disse, deixa os jogadores preparados para segunda-feira.

Daniel Bragança veio de lesão, correspondeu ao que esperava dele?

- Melhor do que eu pensava, mesmo depois da paragem, esteve muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente a rodar e a jogar entrelinhas. Obviamente que com ritmo é melhor jogador, mas foi sem dúvida uma das boas notícias deste jogo.