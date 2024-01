O Sporting aumentou a vantagem diante do Estoril para 3-0, no início da segunda parte, no jogo da 16.ª jornada da Liga que está a decorrer no Estádio de Alvalade.

Acompanhe o Sporting-Estoril no AO VIVO

Depois de Marcus Edwards ter marcado os dois primeiros golos, agora foi a vez de Nuno Santos também marcar, num remate que sofreu um desvio em Pedro Álvaro e que acabou por trair Marcelo Carné.

Ora veja: