Realiza-se esta segunda-feira, a partir das 19h30, a gala dos Prémios The Best, relativos aos melhores do ano de 2023 no mundo do futebol.

No masculino, Erling Haaland (Manchester City), Lionel Messi (Inter Miami) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) concorrem ao prémio, enquanto no feminino são Aitana Bonmatí (Barcelona), Jennifer Hermoso (Tigres UANL) e Linda Caicedo (Real Madrid) as pretendentes ao trono.

Uma gala que terá presença portuguesa, já que Nuno Santos, ala do Sporting, está nomeado para o prémio Puskas, de melhor golo do ano.

No Maisfutebol, vai poder acompanhar a transmissão do evento em direto e ver todos os premiados aqui, ao minuto.