Conhecedor de todos os detalhes para avançar com a contratação de Ruben Amorim, o Liverpool, sabe o Maisfutebol, também já fez uma entrevista com o técnico do Sporting.

A primeira conversa aconteceu quando o emblema inglês definiu a estruturação da nova Direção, com as chegadas de Michael Edwards, como CEO, e Richard Hughes, ex-Bournemouth, no papel de diretor desportivo. É expectável que aconteça ainda em abril mais uma reunião entre os envolvidos, esta, no caso, para a assinatura de um pré-contrato.

Com Jurgen Klopp de saída ao término da temporada, os reds também sentaram nos últimos dias com outros alvos no mercado, mas o português acabou por liderar a preferência interna, depois de Xabi Alonso ter decidido permanecer nos alemães do Leverkusen.

Ainda segundo apurou o nosso jornal, o Liverpool avisou que está disposto a aceitar todas as condições de Ruben Amorim, entre elas um vínculo de longa duração (no mínimo três anos), tendo agora de negociar diretamente com o Sporting, com quem o técnico tem contrato até 2026 e cláusula de rescisão de 20 milhões de euros para o estrangeiro.