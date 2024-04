Ruben Amorim foi eleito o melhor treinador da Liga no mês de março, numa votação levada a cabo pela Liga Portugal junto dos treinadores do campeonato. O técnico do Sporting conseguiu um registo cem por cento vitorioso durante o último mês.

Rúben Amorim recolheu 41,03 por cento dos votos, bem acima de Álvaro Pacheco (V. Guimarães), que ficou em segundo com 22,22 por cento, e de Artur Jorge (Sp. Braga), que foi o terceiro mais votado com 17,09 por cento das escolhas.

O treinador do Sporting recebe assim o Prémio Vítor Oliveira, no final de um mês em que venceu o Farense (3-2), o Arouca (3-0), o Boavista FC (6-1) e o Estrela Amadora (2-1).