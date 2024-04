O futebolista do FC Porto, Pepe, foi eleito o defesa do mês de março na I Liga, anunciou esta terça-feira o organismo.

Pepe, de 41 anos, foi o mais votado pelos treinadores principais da competição, na sequência dos jogos do campeonato disputados no último mês. O capitão dos azuis e brancos recolheu 19,66 por centos dos votos dos treinadores e levou a melhor sobre Ousmane Diomande, do Sporting (14,53), e Ricardo Mangas, lateral do V. Guimarães que fechou o pódio com 8,55 por centos dos votos.

Em março, Pepe foi totalista nas quatro jornadas disputadas pelo FC Porto, que resultaram em três vitórias (5-0 ao Benfica em casa, 3-0 ao Portimonense fora e 4-1 em casa ao Vizela) e uma derrota (1-0 na visita ao Estoril).

Em fevereiro, António Silva tinha sido eleito o defesa do mês.

Esta é a segunda distinção de março conhecida na I Liga, depois de Charles (Vitória) ter sido eleito o guarda-redes do mês.