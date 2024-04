O triunfo do Vitória de Guimarães sobre o FC Porto, no domingo, por 1-2, adensou a disputa pelo terceiro lugar da Liga, com três protagonistas. A turma de Álvaro Pacheco capitalizou da melhor forma o desaire do «rival» Sp. Braga, na receção ao Arouca.

Apesar do sexto desaire na Liga, o FC Porto segue na frente, com 58 pontos, mais dois face a Sp. Braga (4.º) e Vitória de Guimarães (5.º). Nesta fase, e uma vez que os «guerreiros» ainda vão visitar os «conquistadores», na 33.ª jornada, o rácio de golos (+20 para +16) determina a vantagem do Sp. Braga na tabela.

Restam seis jornadas. Do calendário do FC Porto há a destacar as partidas, no Dragão, ante Sporting e Boavista. Fora de portas, os dragões visitam o «aflito» Desp. Chaves e, na última jornada, o Sp. Braga.

Para o topo, a turma de Sérgio Conceição vê o Sporting a 13 pontos e o Benfica a nove.

Quanto ao Sp. Braga, os «guerreiros» terão, na teoria, as maiores provas no Estádio da Luz e em Guimarães. Os minhotos fecham o campeonato, em casa, ante o FC Porto.

Por sua vez, o Vitória de Guimarães vai a Alvalade, na 30.ª ronda, e a Vila do Conde, duas semanas depois. Na reta final, os comandados de Álvaro Pacheco recebem o Sp. Braga e visitam Arouca.

Importa recordar que a Liga premeia o terceiro classificado com uma vaga na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Por sua vez, o quarto classificado junta-se à 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

Por fim, o quinto classificado aguarda pelo desfecho da Taça de Portugal, uma vez que a Prova Rainha guarda uma vaga na fase de grupos da Liga Europa.

No caso de o Sporting vencer a competição – e partindo do pressuposto que os leões não serão terceiros, face à diferença de 13 pontos – tal vaga será concedida ao terceiro classificado. As outras duas, para a qualificação da Liga Europa e da Liga Conferência, passam a pertencer ao quarto e quinto classificado, respetivamente.

Em simultâneo, está em equação o destino do Vitória de Guimarães na Taça e na Liga. Os «conquistadores» regressam ao Dragão para disputar a segunda mão das meias-finais, a 18 de abril. No primeiro «round», o FC Porto levou a melhor (0-1).

CONFIRA O QUE FALTA JOGAR A FC PORTO, SP. BRAGA E VITÓRIA DE GUIMARÃES NA LIGA:

O calendário do FC Porto:

29.ª: FC Porto-Famalicão

30.ª: Casa Pia-FC Porto

31.ª: FC Porto-Sporting

32.ª: Desp. Chaves-FC Porto

33.ª: FC Porto-Boavista

34.ª: Sp. Braga-FC Porto

O calendário do Sp. Braga

29.ª Estoril-Sp.Braga

30.ª Sp. Braga-Vizela

31.ª Benfica-Sp. Braga

32.ª Sp. Braga-Casa Pia

33.ª V. Guimarães-Sp. Braga

34.ª: Sp. Braga-FC Porto

O calendário do V. Guimarães

29.ª V. Guimarães-Farense

30.ª Sporting-V. Guimarães

31.ª V. Guimarães-Boavista

32.ª Rio Ave-V. Guimarães

33.ª V. Guimarães-Sp. Braga

34.ª Arouca-V. Guimarães