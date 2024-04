A expulsão de Pepe na derrota do FC Porto diante do Vitória de Guimarães (1-2), no domingo à noite, no Estádio do Dragão, foi a segunda do central na Liga e a oitava do FC Porto esta época. Oito vermelhos que ditaram cinco derrotas da equipa de Sérgio Conceição, duas delas em casa dos rivais. Em sentido contrário, o FC Porto já terminou cinco jogos em vantagem numérica, mas neste caso só venceu três.

Até ao momento, em 28 jornadas, o FC Porto terminou sete jogos reduzido a dez e um reduzido a nove [frente ao Estoril], num total de oito cartões vermelhos, quatro diretos e outros quatro por acumulação de cartões amarelos.

Nos oito jogos em que o FC Porto terminou com, pelo menos, menos um jogador, por motivos disciplinares, a equipa de Sérgio Conceição venceu apenas dois e perdeu cinco, dois deles em casa dos rivais diretos, em Alvalade (0-2) e na Luz (0-1).

Dos oito cartões vermelhos, apenas um foi exibido ainda na primeira parte, frente ao Benfica (0-1), no Estádio da Luz, quando Fábio Cardoso travou David Neres em falta e foi expulso aos 19 minutos. As restantes sete expulsões foram todas na segunda parte, quatro delas nos últimos dez minutos, duas delas já em tempo de compensação.

Além de Pepe, Fábio Cardoso também já foi expulso por duas vezes e David Carmo também uma. Cinco expulsões no eixo da defesa portista, às quais se juntam ainda as expulsões de Wendell, logo na primeira ronda, Diogo Costa e Francisco Conceição, nestes últimos casos, no mesmo jogo, na visita ao Estoril (0-1), na penúltima jornada.

Oito expulsões que se dividem entre a primeira volta, quatro, e a segunda, outras quatro, três delas nas duas últimas jornadas.

As expulsões no FC Porto (8 vermelhos, 4 diretos e 4 por acumulação)

1.ª jornada: Moreirense-FC Porto, 1-2 (Wendell, por acumulação aos 90+2m)

7.ª jornada: Benfica-FC Porto, 1-0 (Fábio Cardoso, vermelho direto aos 19m)

8.ª jornada: FC Porto-Portimonense, 1-0 (David Carmo por acumulação aos 81m)

14.ª jornada: Sporting-FC Porto, 2-0 (Pepe com vermelho direto aos 51m)

21.ª jornada: Arouca-FC Porto, 3-2 (Fábio Cardoso, por acumulação aos 90+6m)

27.ª jornada: Estoril-FC Porto, 1-0 (Diogo Costa, vermelho direto aos 65m; Francisco Conceição, por acumulação aos 89m)

28.ª jornada: FC Porto-V. Guimarães, 1-2 (Pepe, por vermelho direto aos 70m)

FC Porto já terminou cinco jogos em superioridade numérica

Em sentido contrário, o FC Porto já terminou cinco jogos da Liga em vantagem numérica, em jogos em que os adversários viram cartões vermelhos. No total, até foram seis as ocasiões em que os oponentes dos azuis e brancos tiveram expulsões, mas no caso do jogo ante o Estoril, da 27.ª jornada, como já se disse, o FC Porto teve duas expulsões, ainda antes da expulsão no Estoril.

Em superioridade numérica, a equipa do Dragão venceu três jogos (Famalicão, Benfica e Vizela) e empatou dois - no Bessa (1-1) e em casa com o Rio Ave (0-0).

Expulsões de adversários do FC Porto (6 vermelhos, 2 diretos, 4 por acumulação)

12.ª jornada: Famalicão-FC Porto, 0-3 (Zaydou Youssouf, por acumulação aos 81m)

16.ª jornada: Boavista-FC Porto, 1-1 (Ibrahima Camará, vermelho direto aos 89m)

20.ª jornada: FC Porto-Rio Ave, 0-0 (Emmanuel Boateng, por acumulação aos 90+2m)

24.ª jornada: FC Porto-Benfica, 5-0 (Otamendi, por acumulação aos 60m)

26.ª jornada: FC Porto-Vizela, 4-1 (Matias Lacava, por acumulação aos 49m)

27.ª jornada: Estoril-FC Porto, 1-0 (Bernardo Vital, vermelho direto aos 90+2m)

FC Porto e Famalicão lideram ranking dos vermelhos

Cumpridas 28 jornadas, o FC Porto é a equipa da Liga com mais cartões vermelhos na Liga, a par do Famalicão, que também conta com oito cartões vermelhos (3 por acumulação e 5 diretos).

Seguem-se o Desportivo de Chaves, com sete vermelhos (4 por acumulação, 2 diretos); Arouca, com seis vermelhos (2 por acumulação, 4 diretos); Estrela da Amadora, também com seis (3 por acumulação e 3 diretos); Farense (2 por acumulação, 3 diretos), Boavista (3 por acumulação, 2 diretos) e Vizela (3 por acumulação e 2 diretos), todos com cinco.

Nesta contabilidade, O Benfica soma também três expulsões (2 por acumulação e 1 direta), enquanto o líder Sporting, com menos um jogo, apenas duas (ambas por acumulação). No fundo desta classificação, está o Sp. Braga com apenas um cartão vermelho até ao momento.

No que diz respeito aos cartões amarelos, o Famalicão também lidera com um total de 90 cartões, à frente do Desp. Chaves (87), FC Porto (82) e Boavista (80). O líder Sporting soma 64, enquanto o Benfica é a equipa com menos cartões na Liga, com apenas 56.