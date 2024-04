Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Vitória de Guimarães (1-2), no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

Duas derrotas consecutivas para a Liga. FC Porto está num momento difícil?

- Pfffff. Isso era uma conversa longa. Olhamos para aquilo que não conseguimos fazer, entrar no último terço, o último remate, definição, situações que constantemente trabalhamos para melhorar a equipa, mas o jogo é mais do que isso. Acho que os jogadores sentem-se muito, muito prejudicados. A verdade é que isso cria nervosismo, hoje foi reflexo disso. É muito difícil o ambiente dentro e o ambiente fora.

- Temos o lance do Galeno ao início que acaba com um empurrão nas costas e o mesmo empurrão fora, que deu a falta para o primeiro golo do Vitória, é um empurrão exatamente igual. Não sei porque dentro da área não se marca e fora da área marca-se. Estas situações começam a enervar os jogadores pelo historial e pelo que tem sido esta época. Não estou a dizer que é só culpa disso, devemos e podemos fazer mais e melhor. Sabemos que somos uma equipa que provoca muito o adversário. Sofremos hoje 23 faltas e nós fizemos seis, mas temos um vermelho e dois amarelos.

- Enfim, há muita coisa que depois é difícil de digerir num balneário jovem. Mesmo os menos jovens, como foi o caso do Pepe, foi expulso e saímos todos prejudicados com isso. Temos de olhar internamente o que temos de fazer, principalmente sobre essa intranquilidade, para sermos uma equipa à nossa imagem e não, em muitos momentos do jogo, uma equipa de reação, de nervosismo, de situações que não nos leva a nada de positivo.

Quando a equipa está intranquila, entrar no jogo a perder e sofrer dois golos deixa a equipa num registo ainda de maior intranquilidade?

- É um reflexo de tudo o que se tem passado. Não é fácil para um grupo de jovens jogadores, disse isso na antevisão do jogo. Olhei para aquilo que foi o dérbi, o tal dérbi eterno, e vi uma equipa a perder. Vi a possibilidade de nos aproximarmos e lutarmos pelo segundo lugar, mas fica difícil com tudo o que se passou hoje. É só isto que tenho a dizer.