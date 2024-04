Nico González, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da derrota, no Estádio do Dragão, diante do Vitória de Guimarães (1-2):

O que falhou hoje para o FC Porto perder em casa diante dos seus adeptos?

- A primeira parte não nos saiu bem, eles marcaram nos dois primeiros remates que fizeram e isso custou-nos muito. Tivemos oportunidades para recuperar, para empatar ou mesmo poder ganhar, mas eles resistiram

A equipa parece estar intranquila? A época está difícil?

- Temos de procurar ganhar cada jogo até ao final, sabemos que podemos ganhar a qualquer rival. Nos últimos dois jogos da Liga penso que estivemos à altura, temos que dar mais para ganhar os últimos jogos. Estou convencido que podemos fazer isso.