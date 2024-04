Momento quente no Estádio do Dragão. Aos 69 minutos do encontro entre o FC Porto e o V. Guimarães, Pepe viu o cartão vermelho direto, após protestos com a equipa de arbitragem.

O defesa dos dragões dirigiu-se a um dos auxiliares de Fábio Veríssimo, depois da bola sair pela linha lateral, muito irritado com a decisão do assistente, que assinalou lançamento para a equipa vimaranense.

Pepe confrontou, depois, o árbitro do encontro, que lhe mostrou o cartão vermelho direto e foi expulso da partida. O capitão dos dragões terá dito algo juíz, que mais tarde fez o sinal de «óculos» com as mãos.