Já há equipas oficiais para o FC Porto-Vitória, jogo da 28.ª jornada da I Liga que pode seguir, AO MINUTO, no Maisfutebol (20h30).

Em relação ao jogo de quarta-feira em Guimarães, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Sérgio Conceição muda quatro jogadores na equipa inicial do FC Porto: Diogo Costa e Francisco Conceição regressam após castigo. Já Fábio Cardoso e Danny Namaso rendem os castigados Otávio Ataíde e Evanilson. Nota, ainda, para o regresso de Mehdi Taremi às opções: está entre os suplentes dos azuis e brancos.

No Vitória, em relação ao jogo da Taça, Álvaro Pacheco faz três mudanças: entram Jorge Fernandes, Afonso Freitas e Kaio César. Saem Tomás Ribeiro, Ricardo Mangas e Nélson Oliveira. Afonso Freitas é talvez a grande surpresa neste onze inicial: já não jogava há praticamente dois meses e só alinhou em dois jogos em 2024, o último deles como suplente utilizado nos quartos de final da Taça de Portugal ante o Gil Vicente, a 8 de fevereiro.

As equipas para o FC Porto-Vitória:

FC PORTO: Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell; Alan Varela, Nico González; Francisco Conceição, Pepê, Galeno; Danny Namaso.

VITÓRIA: Bruno Varela; Manu Silva, Borevkovic, Jorge Fernandes; Bruno Gaspar, Tiago Silva, João Mendes, Tomás Händel, Afonso Freitas; Jota Silva, Kaio César.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, Marko Grujic, Taremi, Iván Jaime, João Mário, Romário Baró, Toni Martínez, Gonçalo Borges, Zé Pedro.

SUPLENTES DO VITÓRIA: Charles, Miguel Maga, Tomás Ribeiro, Ricardo Mangas, André André, Adrián Butzke, Zé Carlos, Nuno Santos, Nélson Oliveira.

Otávio Ataíde e Evanilson cumprem castigo por acumulação de amarelos, depois do cartão que cada um viu na derrota ante o Estoril, da última jornada. Zaidu e Iván Marcano, ambos em recuperação de lesões, também são ausências no FC Porto. No Vitória, só Telmo Arcanjo é baixa: recupera de cirurgia.

O FC Porto é 3.º classificado, com 58 pontos, a nove do segundo classificado, o Benfica (67), que perdeu no sábado ante o líder Sporting (71). Os dragões podem reduzir distâncias para as águias e ainda fugir ao Sp. Braga, quarto classificado com 56 pontos e derrotado no sábado pelo Arouca.

O Vitória é 5.º classificado, com 53 pontos e pode, em caso de triunfo, igualar o rival minhoto ao fim desta jornada e ficar a dois pontos do FC Porto.

Fábio Veríssimo é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Pedro Martins e Hugo Marques. O quarto árbitro é Sérgio Guelho. No vídeo-árbitro vai estar Cláudio Pereira, assistido por Hugo Santos.